Japanse Takagi klopt Rijpma-De Jong en Groenewoud op 1500 meter

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger zilver gepakt op de 1500 meter. De 28-jarige wereldkampioene kwam tot een tijd van 1.56,95 waarmee ze alleen Miho Takagi voor zich moest dulden. De Japanse won in 1.55,87. Marijke Groenewoud pakte het brons.

Groenewoud zette in de tweede rit met 1.56,99 een tijd neer waar veel schaatssters zoals de Amerikaanse Brittany Bowe niet aan konden tippen. Takagi versloeg in haar rit de Amerikaanse Kimi Goetz en was ook in alle rondes sneller dan Groenewoud. Ze dook ruim een seconde onder de tijd van de Nederlandse. Rijpma-De Jong kon ook niet in de buurt komen van de tijd van Takagi, maar was wel nipt sneller dan Groenewoud.

Melissa Wijfje zette in de eerste rit 1.59,76 op de klok en werd uiteindelijk twaalfde. Esther Kiel reed 2.00,38 en werd daarmee dertiende. Elisa Dul had eerder op de dag met 1.58,93 de snelste 1500 meter gereden in de B-groep.