Schaatser Roest stelt teleur op 10 kilometer, Ghiotto wint

Schaatser Patrick Roest heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger genoegen moeten nemen met de achtste plaats op de 10 kilometer. De zege ging naar wereldkampioen Davide Ghiotto uit Italië. Die won in 13.02,71 voor Ted-Jan Bloemen uit Canada en Michele Malfatti uit Italië. Roest gaf ruim 21 seconden toe en finishte in 13.23,96.

Roest begon voorzichtig in de rit tegen Bloemen. De Canadees nam na de eerste ronde een flinke voorsprong, maar ongeveer halverwege was Roest weer dichterbij gekomen. Wel had de winnaar van de twee wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter nog ruim 4 seconden achterstand op Ghiotto. Hij versnelde, maar moest dat in de slotronden bekopen met een enorme instorting. Roest was ook langzamer dan Jorrit Bergsma.

Bergsma had in de tweede rit een tijd van 13.16,88 neergezet. Daarmee was hij sneller dan landgenoot Kars Jansman die in de eerste rit tot 13.29,83 was gekomen. Bergsma werd vierde en Jansman negende.

Jansman reed zijn rit tegen Beau Snellink, die het tempo al snel niet kon volgen en na een moeizame rit over de finish kwam in 13.51,82. Daarmee werd de winnaar van de wereldbeker op de lange afstanden van vorig seizoen twaalfde en laatste.

Eerder op de dag was Marwin Talsma de snelste geweest in de B-groep. Dat deed hij in een tijd van 13.12,62.