Schaatsers ver van podium op 500 meter, Japanner Morishige wint

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger ver van het podium gebleven op de 500 meter. Hein Otterspeer was de beste Nederlander. Hij werd met 35,12 tiende. De zege ging naar de Japanner Wataru Morishige. Die was met 34,65 nipt sneller dan de Chinees Tingyu Gao. Tatsuya Shinhama uit Japan pakte het brons.

Otterspeer zat met zijn tijd bij een groepje schaatsers van wie de tijden dicht bij elkaar lagen. Janno Botman was ondanks een goede opening iets langzamer. Met 35,16 werd hij twaalfde. Merijn Scheperkamp kwam na een slordige rit tot 35,45. Daarmee bleef hij steken op de zeventiende plaats.

Gao had in de eerste rit meteen een knappe tijd neergezet. De olympisch kampioen reed 34,66 en was veel sneller dan de schaatsers die na hem kwamen. Morishige was ondanks een langzamere opening net iets sneller en pakte zijn vierde wereldbekerzege op rij. Shinhama kon daar in de slotrit niet aan tippen met 34,71.

Jenning de Boo zette eerder op de dag in de B-groep met 35,35 de derde tijd neer. Kai Verbij werd vijfde in 35,46. Wereldkampioen Jordan Stolz was de snelste met 35,09. De 19-jarige Amerikaan sloeg de wereldbekerwedstrijd in Beijing over en startte daarom in de B-groep.