Wielrenner Cimolai vindt met Movistar alsnog ploeg

De Italiaanse wielrenner Davide Cimolai heeft alsnog een ploeg gevonden om zijn profloopbaan voort te zetten. De Spaanse ploeg Movistar heeft hem binnengehaald om de Colombiaan Fernando Gaviria te assisteren in de sprint. Cimolai (34) kreeg bij het Franse Cofidis geen nieuw contract voor volgend jaar.

“Ik heb het de afgelopen maanden lastig gehad, maar diep vanbinnen kon ik me erin vinden dat 2023 mijn laatste jaar als profwielrenner was”, zegt Cimolai in een persbericht van Movistar. “Ik wilde alleen verder als er een bod kwam van een sterke ploeg. En dat is met Movistar het geval. Het is een eer om deel uit te maken van dit team. Ik weet zeker dat ik hier de juiste omgeving zal vinden om het vertrouwen en het enthousiasme te herwinnen dat ik de laatste tijd was kwijtgeraakt.”

Cimolai, die eerder uitkwam voor de ploegen Liquigas, Lampre, FDJ en Israel Start-Up Nation, boekte tot nu toe negen overwinningen waaronder etappes in Parijs-Nice (2015) en de Ronde van Cataloniƫ (2016 en 2017).