Choukoud in Valencia onder limiet olympische marathon Parijs

Khalid Choukoud heeft in de marathon van Valencia ruim onder de limiet gelopen voor de Olympische Spelen van Parijs. De 37-jarige Haagse atleet eindigde op het snelle parcours in de Spaanse stad in een tijd van 2.07.37 en bleef daarmee onder de olympische eis van 2.08.10.

Dit najaar deed Choukoud al een dappere poging om de limiet te halen in de marathon van Amsterdam, maar hij kreeg koude spieren na een regenbui en finishte in 2.08.36. Slechts zeven weken na die inspanning ging hij in de herkansing in veel betere omstandigheden in Valencia.

Choukoud profiteerde in de Spaanse stad van het sterke deelnemersveld en liet zich meeslepen naar een persoonlijke toptijd. Hij had in de laatste kilometers nog een versnelling in de benen, waardoor hij een dikke halve minuut onder de olympische limiet bleef. Hij eindigde in het veld als 23e. De winst in Valencia ging naar de Ethiopiƫr Sisay Lemna. Hij verbeterde het parcoursrecord met een tijd van 2.01.48

Choukoud is de tweede Nederlander bij de mannen die naar de marathon mag in Parijs. Abdi Nageeye, de winnaar van olympisch zilver in 2021, heeft zich ook gekwalificeerd. Choukoud deed ook mee op de Spelen van 2021, waar de marathon werd gelopen in Sapporo. Hij viel toen in snikheet weer al snel uit.

Die slechte ervaring was aan hem blijven knagen. Het had hem doen besluiten vol voor Parijs te gaan. Hij verbeterde zich vorig jaar in Amsterdam al tot 2.09.34 op de 42,195 kilometer en liet in de editie van dit jaar zien dat zijn olympische missie haalbaar was. “Bij betere omstandigheden was het me gelukt. Ik voelde me beresterk, heb geconcentreerd en ontspannen gelopen. Ik weet gewoon dat ik nog harder kan”, zei Choukoud toen na de wedstrijd.

Hij voegde in Valencia de daad bij het woord en is met zijn tijd van 2.07.37 geklommen naar de tweede plaats op de ranglijst aller tijden in Nederland. Alleen Nageeye (2.04.56) was ooit sneller, maar Choukoud is wel Kamiel Maase voorbijgegaan, die 2.08.21 als beste tijd liep.