Choukoud loopt op ‘wonderschoenen’ de marathon van zijn leven

Khalid Choukoud kon amper zijn gevoel beschrijven na de marathon van Valencia, waarin hij een persoonlijke toptijd van 2.07.37 liep en zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Parijs. “Het is gewoon heerlijk, ik mag voor de tweede keer naar de Spelen. Echt, ik had de dag van mijn leven”, vertelde hij na de wedstrijd aan het ANP.

De 37-jarige Haagse hardloper strandde zeven weken geleden in de marathon van Amsterdam nog op 26 seconden van de olympische limiet van 2.08.10, maar in Valencia dook hij er een dikke halve minuut onder.

“Met die hardloopschoenen van tegenwoordig gaat het herstel steeds beter. Ik had na de marathon van Amsterdam al heel snel geen spierpijn meer en na twee weken kon ik alweer de zware marathontrainingen oppakken”, aldus Choukoud.

Hij besloot drie weken na Amsterdam zich in te schrijven voor Valencia. “Het plan was de eerste 30 kilometer op het schema van de olympische limiet te lopen en dan te kijken hoe het zou gaan. Zou het niks worden, dan was ik uitgestapt en voor een nieuwe kans gegaan in februari in Sevilla. Maar het ging vanaf de eerste kilometer goed. We kwamen halverwege door in 1.04.02, precies op schema. Toen mijn manager na 35 kilometer riep dat de limiet mogelijk was, ben ik gaan versnellen. Ik heb in de laatste 5 kilometer 45 seconden teruggepakt op mijn schema.”

Choukoud roemde het parcours in de Spaanse kuststad. “Weinig bochten en lange stukken over mooie wegen. Heel anders dan in Amsterdam, waar de bochten in het begin je al seconden per kilometer kosten.”

Natuurlijk kon Choukoud bogen op zijn ervaring, ook in de voorbereiding. “Ik heb geen gekke dingen gedaan en mijn trainingen op hartslag gelopen. De basis is goed en dan weet je uit de ervaringen van al die vorige marathons dat een goede race mogelijk is. Maar vandaag was ik werkelijk in topconditie. En die schoenen (de Nike Alphafly) spelen zeker weten een rol. Dat zijn wonderschoenen, ik ben er echt superblij mee.”

Voor Choukoud breekt nu een ontspannen periode aan, want hij kan zich in alle rust voorbereiden op zijn tweede olympische marathon. Voor de Spelen van 2021 in Japan kwalificeerde hij zich pas op het laatste moment, in april. De olympische 42,195 kilometer in Sapporo liep uit op een teleurstelling; Choukoud zwichtte voor de hitte en stapte uit. “Het was geen fijne ervaring en daarom ben ik zo blij dat ik weer een kans krijg. Ik wil dolgraag een keer echte Spelen meemaken, met publiek en in het hart van Parijs.”