Nuis moet op 1500 meter in Stavanger meerdere erkennen in Stolz

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger genoegen moeten nemen met zilver op de 1500 meter. De olympisch kampioen moest met een tijd van 1.45,34 zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Jordan Stolz. De Amerikaan won in 1.44,67. De Japanner Kazuya Yamada pakte het brons.

Stolz won de wereldbekerwedstrijd in Stavanger vorig jaar in 1.44,89. Met een sterke slotronde was hij dit jaar zelfs twee tienden van een seconde sneller dan zijn baanrecord.

Nuis lag met een snelle eerste en tweede ronde onder de tussentijden van Stolz, maar moest met 29,3 te veel toegeven in de laatste ronde. De 34-jarige schaatser bleef 0,67 seconde boven de tijd van de Amerikaan.

Patrick Roest reed de 1500 meter met een vlak schema en een sterke slotronde. Met 1.45,78 eindigde hij net naast het podium op de vierde plaats.

Thomas Krol probeerde ook in de buurt te blijven van de tijd van Stolz, maar verloor al in de tweede en derde ronde te veel. Krol verloor de rit ook van Hallgeir Engebr├ąten en finishte in 1.46,79, goed voor de negende tijd.

Wesly Dijs werd in de laatste rit verslagen door de Noor Sander Eitrem. Met 1.47,34 werd hij vijftiende. Louis Hollaar kwam in de eerste rit tot 1.48,04. Daarmee werd hij zeventiende.