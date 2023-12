Schaatsster Groenewoud tweede achter Sablikova op 5000 meter

Schaatsster Marijke Groenewoud is bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger als tweede geëindigd op de 5000 meter. De 24-jarige Friezin was met 7.03,27 alleen langzamer dan Martina Sablikova uit Tsjechië. Ragne Wiklund uit Noorwegen werd derde.

Groenewoud moest in de eerste rit een tijd neerzetten en begon snel. Met licht oplopende rondetijden bleef ze net boven de 7 minuten.

Sablikova schaatste met een vlak schema lang boven de tijden van Groenewoud, maar dook daar in de laatste rondjes toch nog flink onder. Ze kwam tot 6.59,60. Ragne Wkliund kon in de laatste rit niet tippen aan de snelle slotronden van Sablikova. Ze bleef met 7.03,60 ook net boven de tijd van Groenewoud.

Sanne in ’t Hof kwam niet in de buurt van die tijden. Ze verloor haar rit van de Chinese Mei Han en bleef steken op 7.10,35. Dat was uiteindelijk goed voor de zesde plaats.

Olympisch kampioene Irene Schouten kwam eerder op de dag in actie in de B-groep, waar in kwartetstart wordt gereden. Door haar afzegging in Obihiro en een tegenvallende 3000 meter in Beijing had ze zich niet gekwalificeerd voor de A-groep. De 31-jarige Noord-Hollandse dook met 6.50,54 onder haar eigen baanrecord en was daarmee veel sneller dan de winnende tijd van Sablikova.