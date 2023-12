Schaatsster Kok pakt brons op 500 meter in Stavanger

Femke Kok is bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger als derde geƫindigd op de 500 meter. De 23-jarige wereldkampioene reed 38,01 en was daarmee langzamer dan de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun, die won in 37,73. Olympisch kampioene Erin Jackson zat daar met 37,75 vlak achter en werd tweede.

Kok won eerder de tweede 500 meter in de wereldbeker in het Japanse Obihiro. In Beijing meldde ze zich voor de eerste race over 500 meter af wegens ziekte, maar wist ze de tweede 500 meter toch als negende af te sluiten.

In haar rit in Stavanger tegen de Chinese Ruining Tian kwam Kok na een sterk laatste rechte stuk tot 38,01. Jackson was daarna door een fors betere opening 0,26 seconde sneller.

Marrit Fledderus zag na een valse start tegenstandster Kim veel sneller openen. De Zuid-Koreaanse profiteerde van een goede kruising en dook nipt onder de tijd van Jackson. Fledderus bleef met 38,53 steken op de negende plaats.

Jutta Leerdam kon in de slotrit na een matige opening haar achterstand niet meer goedmaken. Met 38,64 werd de winnares van de 1000 meter van vrijdag slechts twaalfde.

Naomi Verkerk reed 38,47 en dat was goed voor de zevende tijd. Dione Voskamp was iets langzamer. Met 38,79 werd ze zestiende.