Schaatssters grijpen in Stavanger naast zege op teamsprint

De Nederlandse schaatssters hebben bij de wereldbeker in Stavanger naast het goud gegrepen op de teamsprint. Marrit Fledderus, Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong konden met 1.28,17 niet tippen aan de tijd van de Verenigde Staten (1.27,92) en werden tweede. Canada eindigde als derde.

De Nederlandse schaatssters hadden eerder de teamsprint gewonnen bij de wereldbeker in Beijing. Het trio in Stavanger leek op weg naar de beste tijd, maar in de laatste ronde kwamen ze toch niet aan de tijd van Sarah Warren, Erin Jackson en Kimi Goetz.