Schouten duikt in Stavanger in B-groep onder eigen baanrecord

Irene Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger de 5000 meter in de B-groep gewonnen. Met een tijd van 6.50,64 dook ze onder haar eigen baanrecord dat ruim twee seconden langzamer is.

De olympisch kampioene op de 5000 meter moest uitkomen in de B-groep omdat ze de eerste wereldbekerwedstrijd in Obihiro had overgeslagen en op de 3000 meter twee weken geleden in Beijing slechts als achtste was geƫindigd.

In Stavanger liet ze weer wat van de vorm zien die ze ook had tijdens het kwalificatietoernooi in Thialf eind oktober. Toen won ze de 5000 meter in 6.42,24. Op het ‘langzamere ijs’ in Stavanger kwam ze in een wedstrijd met kwartetstart tot 6.50,64 en was daarmee ruim 17 seconden sneller dan land- en ploeggenote Elisa Dul die met 7.08,38 de tweede tijd reed. Ester Kiel was met 7,19,44 op de zevende plaats ruim 28 seconden langzamer.

Marijke Groenewoud en Sanne in ’t Hof komen later zondag in actie in de A-groep.

Schouten won eerder vrijdag ook al de massastart. Dat deed ze door bijna het hele peloton te dubbelen, waardoor die schaatssters uit de uitslag werden genomen.