Streep door super-G in Beaver Creek door harde wind en sneeuwval

Ook de super-G bij de mannen van zondag in het Amerikaanse Beaver Creek is afgelast. De internationale skifederatie FIS laat weten dat de harde wind en de hevige sneeuwval daartoe hebben geleid. Op vrijdag en zaterdag ging er al een streep door de eerste en tweede afdaling.

Dit seizoen kregen de mannen alleen bij de slalom in het Oostenrijkse Gurgl groen licht om te starten. In november gingen door de weersomstandigheden ook al afdalingen in het Zwitserse Zermatt, met finish in het Italiaanse Cervinia, niet door.