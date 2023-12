Veldrijdster Brand boekt tweede wereldbekerzege op rij

Veldrijdster Lucinda Brand heeft een week na haar winst in Dublin ook de zesde cross om de wereldbeker gewonnen. De renster van Baloise Trek Lions was in het Franse Flamanville duidelijk de beste en reed het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop. Achter de Nederlandse finishte de Luxemburgse Marie Schreiber als tweede. Brands landgenote Leonie Bentveld verraste met de derde plaats.

De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado, de leidster in de wereldbeker, ontbrak in Flamanville door ziekte. Ook wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse lieten de cross in Normandiƫ schieten. Zij waren zaterdag nog wel actief in Boom, waar Van Empel de beste was.

Schreiber had de beste start op het lastige parcours met tal van hindernissen. Kort achter haar volgde een groepje met onder anderen Brand en Denise Betsema. Al in de tweede ronde ging Brand er na een schuivertje van Schreiber alleen vandoor. De 34-jarige Dordtse begon door een schouderoperatie later aan het seizoen, maar eindigde in de vijf crossen die ze voor Flamanville reed telkens op het podium.

Achter Brand waren het de jonkies Schreiber (20) en Bentveld (19) die verrassend stand hielden. Maar het gat dichten met Brand zat er niet in, hoewel de winnares naar eigen zeggen niet haar beste wedstrijd reed. “Ik had niet de flow die ik vorige week in Dublin voelde en maakte veel kleine foutjes. Gelukkig kon ik op de langere rechte stukken genoeg power leveren”, vertelde ze in het flashinterview na afloop. “Ik had geen goede start en moest even zoeken naar een goede positie om langzaam op te schuiven.”

Brand steeg door haar tweede zege op rij naar de tweede plaats in het wereldbekerklassement achter Alvarado.