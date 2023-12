Zwemster Steenbergen heeft geen last van commotie rond Faber

De commotie rond het onderzoek naar zwemcoach Mark Faber heeft geen invloed op de prestaties van Marrit Steenbergen. De 23-jarige Friezin zette bij de Rotterdam Qualification Meet prima tijden neer. Zaterdag won ze de 100 meter vrije slag in 52,96 en zegevierde op de 200 meter wisselslag in 2.11,45.

“Ik heb er geen last van en merk er weinig van”, zei Steenbergen in Rotterdam. “Er werd gezegd dat er sprake is van spanningen en dat de sfeer tussen de zwemmers niet goed is, maar dat is niet waar. Het is ook het belangrijkste voor mij dat het tussen zwemmers goed zit. Wat er achter de schermen gebeurt, daar weet ik niks van. Dat is aan de staf.”

Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar Faber, omdat een aantal zwemmers melding heeft gemaakt van ongepast gedrag. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond. Steenbergen zwemt onder haar coach Patrick Pearson in Eindhoven, met wie ze zich op haar eigen manier voorbereidt op de Spelen in Parijs. Volgens Steenbergen maakt het niet zo veel uit dat ze niet veel samen traint met de Amsterdamse ploeg van Faber.

“Op de estafettes zal dit straks geen invloed hebben. We hebben met z’n allen hetzelfde doel en dat is hard zwemmen in Parijs. We staan er allemaal hetzelfde in. We hebben dat straks voor elkaar over en we gunnen het elkaar”, aldus Steenbergen.

Ze ligt voor haar gevoel goed op schema richting de Spelen. Haar eerste grote doel zijn de wereldkampioenschappen in februari in Doha. De Europese titelstrijd op de kortebaan slaat ze volgende week over. “Het is jammer om een EK te moeten missen, maar de WK en de Spelen zijn op de langebaan. Dat is nu belangrijker dan de kortebaan. Mijn coach heeft nu nog een blok met trainingen ingepland met het oog op de WK.”

Diverse landen hebben laten weten met het oog op de Spelen niet met hun sterkste ploeg naar Doha te komen. Maar dat maakt voor Steenbergen niet uit. “Een aantal estafettes moet zich nog kwalificeren, dus er zal best nog een aardige bezetting zijn. Een aantal toppers is er niet, maar dat biedt ook kansen. We gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Een WK is toch bijzonder, al zijn de Spelen het belangrijkste.”

Afgelopen zomer bij de WK in Fukuoka veroverde Steenbergen een bronzen medaille op de 100 meter vrije slag. Mede dankzij dit succes mocht ze in september bij de koning en koningin op bezoek voor de zogenoemde Uitblinkerslunch. “Het was heel leuk om daar te zijn. Na mijn succes bij de WK is er niet heel veel veranderd, maar dit was wel heel bijzonder om mee te maken.”