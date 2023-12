Handbalsters overtuigend groepswinnaar op WK na zege op Tsjechië

De Nederlandse handbalsters hebben zich op het WK in Denemarken als poulewinnaar geplaatst voor de hoofdronde. In het derde groepsduel klopte de ploeg van bondscoach Per Johansson Tsjechië overtuigend met 33-20.

Nederland, wereldkampioen in 2019, speelde in Frederikshavn een sterke wedstrijd tegen de stugge Tsjechische vrouwen. Beide ploegen hadden hun eerste twee pouleduels eenvoudig gewonnen van Argentinië en Congo. Na een 14-8-ruststand liep Oranje in de tweede helft uit naar een eclatante zege.

Dankzij de groepswinst mag Nederland 4 punten meenemen naar de hoofdronde. In deze tweede fase van het WK spelen de handbalsters tegen Brazilië, Spanje en Oekraïne. De beste twee ploegen van deze poule plaatsen zich voor de kwartfinales. In totaal telt de hoofdronde vier poules. Woensdag speelt Nederland in Frederikshavn tegen Brazilië.

Keepster Yara ten Holte werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. De 24-jarige doelvrouw scoorde eenmaal fraai en was goed voor dertien reddingen, waaronder een gestopte strafworp. “Ik denk dat we een heel goede wedstrijd hebben gespeeld”, zei ze na de wedstrijd voor de camera van Viaplay. “Het is heel belangrijk dat we de maximale punten hebben gepakt.”