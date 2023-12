Handbalsters treffen Spanje en Brazilië in hoofdronde WK

De Nederlandse handbalsters kennen voor het spelen van hun laatste wedstrijd in de groepsfase van het wereldkampioenschap in Denemarken, Zweden en Noorwegen al hun drie tegenstanders in de hoofdronde. Dat zijn Spanje, Brazilië en Oekraïne, respectievelijk de nummers 1, 2 en 3 in poule G.

Nederland is na ruime overwinningen op Argentinië (41-26) en Congo (40-20) al zeker van een plek in de hoofdronde. De wedstrijd maandagavond tegen Tsjechië, dat ook twee keer won, bepaalt wie de winnaar wordt van groep H. Groepswinst is van groot belang voor Oranje, want dan neemt de ploeg van bondscoach Per Johansson 4 punten mee de hoofdronde in.

De hoofdronde is verdeeld in vier poules. De eerste twee van de poules plaatsen zich voor de kwartfinales.

Het Nederlands team won in 2019 in Japan de wereldtitel. Spanje was toen de tegenstander in de finale.