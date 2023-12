Internationale prijs voor atletiekcoach Meuwly

Atletiektrainer Laurent Meuwly heeft de Coaching Achievement Award gewonnen. De 49-jarige Zwitser is onder meer de coach van Femke Bol en van de 4×400 meter vrouwenestafetteploeg, beide goed voor goud op de WK in Boedapest. De prijs wordt door wereldatletiekbond World Athletics omschreven als een erkenning voor coaches die bijzondere prestaties hebben geleverd en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling, aanmoediging en versterking van coaching op alle niveaus in de atletiek.

Meuwly wordt geroemd om het bijna dertig jaar begeleiden van atleten, hij is begonnen op zijn achttiende in Zwitserland. In 2019 trok de Atletiekunie hem aan als bondscoach. Hij werd samen met bondscoach Bart Bennema verantwoordelijk voor het sprint- en hordenprogramma en hoofdcoach voor de estafettes. Sinds 2022 is hij bondscoach sprint en horden.

Bol werd wereldkampioen op de 400 meter horden, terwijl ze met Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters in Boedapest ook het goud veroverde op de 4×400 meter.

“Ik voel me echt vereerd om deze speciale prijs te ontvangen en ik draag hem op aan alle mensen die in deze dertig jaar met me hebben samengewerkt, me hebben bijgestaan en me hebben gesteund. En natuurlijk ook aan alle atleten met wie ik heb mogen werken”, zei Meuwly in een melding van de wereldatletiekbond. Hij kreeg de prijs uitgereikt uit handen van Bol tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika.

Bol zelf is genomineerd voor de prijs van Wereldatlete van het Jaar. Maandag 11 december is de bekendmaking.