Nederlandse top veldrijden slaat wereldbeker Val di Sole over

Veel Nederlandse topveldrijders slaan de eerstvolgende wedstrijd om de wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole over. Bondscoach Gerben de Knegt reist met slechts acht cyclocrossers (vijf mannen en drie vrouwen) af naar wedstrijd op 10 december. Onder anderen Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Fem van Empel en Lucinda Brand ontbreken in de selectie. Ceylin del Carmen Alvarado, die bij de vrouwen het wereldbekerklassement aanvoert, rijdt wel in Val di Sole.

“Het komt door een combinatie van factoren, eigenlijk is het een optelsom”, zegt De Knegt in een persbericht van de wielerbond KNWU. “Dit is eigenlijk voor veel sporters hét moment om kilometers op de weg in de zon te maken, richting de drukke kerstperiode, maar zeker ook de kampioenschappen.”

“Bovendien is Val di Sole logistiek en daardoor ook financieel gezien lastig”, vervolgt de bondscoach. “Je bent veel tijd kwijt voor de reis. En een enkeling neemt ook mee dat er vorig jaar op een ijzig parcours veel valpartijen waren. Als je dan toch één weekend moet kiezen voor een break, dan wordt dat voor veel sporters deze.”

Ronhaar won deze winter al twee wereldbekerwedstrijden (Dendermonde en Dublin), Van der Haar was de beste in Maasmechelen. Wereldkampioene Van Empel was bij de vrouwen de sterkste in Waterloo (Verenigde Staten) en Maasmechelen, terwijl Brand won in Dublin en afgelopen zondag in Flamanville.

Naast Alvarado zijn alleen Puck Pieterse en Manon Bakker present bij de vrouwencross in Val di Sole. Bij de mannen komen Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Corné van Kessel, Stan Godrie en Klaas Groenen aan de start.