Verplichte nekbescherming ijshockeyers op grote toernooien

De Internationale IJshockeyfederatie (IIHF) gaat nekbescherming verplicht stellen op grote toernooien, zoals WK’s en de Olympische Spelen. Hiertoe is maandag besloten na de tragische dood van ijshockeyer Adam Johnson in Engeland dit najaar. Het is nog niet bekend per wanneer de maatregel wordt ingevoerd.

De 29-jarige Amerikaan overleed eind oktober nadat hij tijdens een wedstrijd in de Engelse competitie in zijn nek was geraakt door de schaats van een tegenstander. Onder meer de Engelse en de Nederlandse ijshockeybond besloten na dit incident nekbeschermers per 1 januari te verplichten.

De grootste ijshockeycompetitie ter wereld, de Amerikaanse NHL, heeft deze maatregel niet ingevoerd en valt ook niet onder de reglementen van de IIHF. Wel zijn enkele NHL-spelers, onder wie Tyler Bertuzzi van de Toronto Maple Leafs, op vrijwillige basis begonnen met het dragen van nekbescherming.