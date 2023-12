Gio Lippens stopt als wielerverslaggever bij de NOS

Gio Lippens gaat met pensioen. De 65-jarige wielercommentator stopt in februari na een dienstverband van 35 jaar bij de NOS. De wereldkampioenschappen veldrijden in het Tsjechische Tabor op 3 en 4 februari worden zijn laatste klus. Dat heeft de NOS dinsdag bekendgemaakt.

“Het is een keuze die ik zelf maak en dat voelt prettig”, zegt Lippens, die 31 jaar als wielercommentator actief was. “Ik vind mijn werk nog altijd erg leuk, maar het moment om met pensioen te gaan en andere dingen te doen is daar. En bovendien vind ik dit een mooi moment om het stokje aan een nieuwe generatie door te geven.”

Lippens trad in 1989 in dienst bij de NOS als atletiekcommentator. In 1993 maakte hij de overstap naar de wielersport. Hij werkte voornamelijk als commentator voor de radio, maar zo nu en dan ook als presentator van NOS Langs de Lijn. Tussen 2000 en 2003 was Lippens actief als hoofdredacteur NOS Sport en later hoofdredacteur van NOS Online. Sinds 2008 is de sportjournalist voor het radioprogramma NOS Radio Tour de France de vaste verslaggever bij de finish van de Tour.

In 2015 won Lippens de Theo Koomen Award, de prijs voor het beste sportverslag van het jaar. Hij ontving de prijs voor zijn commentaar bij een grote valpartij in de Tour de France, waar onder meer Tom Dumoulin en geletruidrager Fabian Cancellara onderdeel van waren.