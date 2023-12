Pelicans naar laatste vier van ‘in-season’ basketbaltoernooi NBA

De basketballers van New Orleans Pelicans hebben zich verzekerd van een plek in de halve finales van het eerste ‘in-season toernooi’ van de NBA. De Pelicans waren in de kwartfinales van de Western Conference, in het Golden 1 Center in Sacramento, met 127-117 te sterk voor Sacramento Kings.

New Orleans Pelicans, dat Brandon Ingram voor dertig punten zag tekenen, neemt het bij de laatste vier op tegen de winnaar van het treffen tussen Los Angeles Lakers en Phoenix Suns.

In de Eastern Conference versloeg Indiana Pacers Boston Celtics met 122-112. Milwaukee Bucks en New York Knicks strijden in het oosten nog om een plek in de halve eindstrijd.

Het is de eerste keer dat de NBA een bekertoernooi binnen het reguliere seizoen organiseert. De dertig clubs werden voor het toernooi verdeeld in zes groepen van vijf ploegen, waarbij de zes groepswinnaars en twee teams met een wildcard naar de kwartfinales gingen. Alle resultaten tellen mee voor het reguliere seizoen, behalve de finale van komend weekend.