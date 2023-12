Sportbonden dringen aan op Russen onder neutrale vlag op Spelen

Vertegenwoordigers van internationale sportbonden en nationale olympische comité’s hebben een oproep gedaan om Russische en Belarussische atleten “zo snel mogelijk” onder een neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Dat staat in een persbericht dat is uitgegeven na de 12e Olympische Top.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft tot dusverre geen duidelijkheid gegeven. Sinds maart klinkt vanuit het hoofdkantoor in Lausanne de boodschap dat dit “op het juiste moment” zal gebeuren.