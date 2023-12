Van de Zandschulp kiest voor Zweedse tenniscoach Örtegren

Botic van de Zandschulp gaat samenwerken met de Zweedse tenniscoach Johan Örtegren. De 45-jarige Scandinaviër is verbonden aan de Good to Great Academy in Stockholm, waarvan oud-profspeler Magnus Norman een van de oprichters is. Norman had als coach een belangrijk aandeel in de successen van de Zwitser Stan Wawrinka, die drie grandslamtoernooien wist te winnen.

“Ik kijk ernaar uit om met Johan Örtegren en de Good to Great Academy te gaan samenwerken. Maandag zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen begonnen. De komende periode zal het begeleidingsteam naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden uitgebreid”, aldus Van de Zandschulp (28) tegen het ANP.

Örtegren werkte in het verleden samen met de Bulgaar Grigor Dimitrov en de inmiddels gestopte Britse Laura Robson. “Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe uitdaging en om deel uit te maken van ‘Team Botic’. Ik heb Botic de laatste tijd veel gezien”, aldus de coach. “Hij heeft een interessant spel en kan op veel verschillende manieren punten winnen. Ik geloof echt in zijn potentieel als toptennisser en ik kijk er erg naar uit om deze samenwerking aan te gaan.”

Örtegren is de voormalig nummer 295 van de wereld in het enkelspel. Hij speelde slechts sporadisch op ATP-niveau, het hoogste podium.

Van de Zandschulp is de nummer 50 van de wereld. Hij brak eind oktober met Sven Groeneveld, met wie hij maar een paar maanden samenwerkte. Voor zijn periode met Groeneveld werd Van de Zandschulp gecoacht door Peter Lucassen.

Het nieuwe tennisseizoen begint eind december. In de laatste maand van het jaar bereiden de tennissers zich voor op het aankomende tennisjaar.