Wielerploeg Q36.5 Pro Cycling haalt ervaren De la Cruz

Wielerploeg Q36.5 Pro Cycling heeft de ervaren David de la Cruz vastgelegd voor het komend seizoen. De 34-jarige Spanjaard reed de laatste twee jaar voor Astana.

“De beslissing om bij Q36.5 Pro Cycling te tekenen kwam uit het hart”, zei De la Cruz. “Het was de optie die het best aanvoelde. Het vooruitzicht om in mooie wedstrijden opnieuw voor de overwinning te mogen strijden en goede resultaten te behalen, gaf mij vlinders.”

De la Cruz eindigde in het verleden drie keer als zevende in de Ronde van Spanje, waarin hij ook een etappezege boekte. Hij stond in het verleden onder contract bij onder meer de voorloper van Soudal Quick-Step, Team Sky en UAE Team Emirates.