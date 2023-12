Beerensteyn: goals in Tilburg net zo belangrijk als die op Wembley

Oranje-spits Lineth Beerensteyn kon niet kiezen tussen haar twee doelpunten van vrijdag op Wembley tegen Engeland of haar twee treffers van dinsdagavond in Tilburg. “Ze waren allemaal net zo belangrijk. Ik denk dat deze hele periode me wel een tijdje bij zal blijven”, reageerde de 100-voudig international na de 4-0-zege op BelgiĆ«. Mede door haar treffers houdt het Nederlands elftal als groepswinnaar kans op de Olympische Spelen.

Beerensteyn is met twaalf treffers de topscorer van Oranje in het tijdperk van Andries Jonker als bondscoach, dat nu ruim een jaar duurt. De 27-jarige speelster van Juventus zei baat te hebben bij het 5-3-2-systeem dat Jonker hanteert. “Daardoor krijg ik meer ruimte. Ik kan meer de diepte in en kan naar de zijkant uitwijken. Dat bevalt me wel.”