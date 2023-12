Egurrola hield hoofd koel in sensationele slotfase Oranje

Volgens middenveldster Damaris Egurrola heeft ze door haar rustige aard Oranje aan twee cruciale treffers in de Nations League kunnen helpen. De slotfase tegen BelgiĆ« (4-0) was knotsgek, maar daar zei de dochter van een Nederlandse moeder en een Spaanse vader weinig last van te hebben gehad. “We waren mijn eerste doelpunt nog aan het vieren toen ze zeiden dat ik nog een keer moest scoren. Met overal kramp rende ik toen maar weer naar voren.”

De 24-jarige speelster van Olympique Lyon maakte in de blessuretijd eerst de bevrijdende 3-0, maar door een volgende treffer van concurrent Engeland was nog een doelpunt nodig voor de groepswinst. “Ik zag de bal bij mijn tweede treffer er niet eens ingaan. Maar toen kwamen mijn teamgenoten op me af en toen wist ik het pas”, zei de geboren Amerikaanse in het Engels.