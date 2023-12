Handbalsters met overtuigende zege op Brazilië op koers op WK

De Nederlandse handbalsters hebben met een overtuigende zege op Brazilië een grote stap gezet naar de kwartfinales op het wereldkampioenschap in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Oranje won in het Deense Frederikshavn met 35-27 van de Zuid-Amerikaanse ploeg.

Het was de eerste wedstrijd voor de ploeg van bondscoach Per Johansson in de hoofdronde. Dankzij de verdiende 2 punten komt Nederland al op 6 punten te staan, de 4 meegerekend die zijn meegenomen uit de groepsfase. Spanje is door winst op Argentinië ook op 6 punten gekomen.

Topscorer aan Nederlandse zijde was Dione Housheer met zes treffers. Angela Malestein maakte er vijf. Bo van Wetering, Larissa Nusser, Nikita van der Vliet en Estavana Polman scoorden vier keer. Yara ten Holte, die evenals in de eerdere wedstrijden op dit WK uitblonk op doel, werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.

Brazilië gold vooraf als een geduchte concurrent. De ploeg werd in 2013 nog wereldkampioen en sterspeelster Bruna de Paula werd gevreesd. Maar Oranje, de wereldkampioen van 2019, begon flitsend aan de wedstrijd en stond na een paar minuten al met 5-0 voor. Van Wetering en Van der Vliet wierpen de ballen er met speels gemak in. Larissa Nusser ontpopte zich als de aanjager in de opbouw.

Brazilië kwam geleidelijk een beetje in het ritme en hield tot aan de rust gelijke tred qua scoren. De ruststand was niettemin met 18-13 ruim in het voordeel van Nederland.

Eenzelfde versnelling als in de openingsfase volgde in het begin van de tweede helft. Oranje liep al vrij snel uit naar een voorsprong van 23-15, mede door treffers van Kelly Dulfer en de aanhoudend goed spelende Nusser. Brazilië probeerde nog wel aan te haken en vooral Giulia Guarieiro en Kelly De Abreu Rosa scoorden geregeld, maar meestal stond keepster Ten Holte in de weg. De nieuwe eerste doelvrouw in het Nederlands team kreeg telkens weer een hand of een been tegen de bal.

In de slotfase bleef de voordelige marge schommelen tussen acht en negen treffers. Het plezier spatte eraf bij de Nederlandse ploeg, die op alle posities in evenwicht lijkt en zo veel speelsters in vorm heeft, dat er moeiteloos kan worden doorgewisseld. Vrijdag kan Oranje een plek in de kwartfinales zo goed als zeker veiligstellen. Het veel zwakker geachte Oekraïne is dan de tegenstander.