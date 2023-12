Italiaanse regering wil toch nieuwe olympische bobsleebaan

De regering van Italië wil het rodelen, bobsleeën en skeleton bij de Winterspelen van 2026 toch graag in Cortina d’Ampezzo houden. Vicepremier Matteo Salvini kondigde aan dat er mogelijk toch een nieuwe baan wordt aangelegd in de Italiaanse wintersportplaats.

Het organisatiecomité had in een eerder stadium aangegeven dat de aanleg van een nieuwe baan voor de sleesporten in Cortina veel te duur zou uitvallen en was al actief op zoek naar een locatie buiten Italië. Het zou voor het eerst in de 102-jarige geschiedenis van de Winterspelen zijn dat olympische wedstrijden buiten het gastland worden gehouden.

Maar zover wil Salvini het niet laten komen. “Het ministerie van Transport zal een voorstel ontwikkelen dat de Italianen geen 100 miljoen euro extra zal kosten”, zei hij tijdens een overleg in Rome. “Het doel is om zo snel mogelijk een project voor te leggen aan besluitvormers.”

Er ligt ook nog een optie open om een nieuwe baan aan te leggen in Cesena. Die baan werd gebruikt bij de Winterspelen van 2006 in Turijn, maar werd in 2011 gesloten. Het organisatiecomité heeft met de olympische comités van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en zelfs Amerika al contact gelegd voor het aanbieden van een alternatief buiten Italië. Een besluit over de locatie van de sleesporten wordt eind januari genomen.