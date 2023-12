Kamminga, Corbeau overtuigend naar EK-finale 100 meter schoolslag

Arno Kamminga en Caspar Corbeau hebben zich met goede tijden geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag op de EK kortebaan in het Roemeense Otopeni. De 28-jarige Kamminga was met 56,37 de snelste van alle halvefinalisten, Corbeau (22) zwom met 56,85 de derde tijd. De Turk Hüseyin Emre Sakçı (56,68) ging als tweede door naar de finale.

De finale is donderdag. Kamminga pakte zowel op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio als op de WK van dit jaar zilver op de 100 meter schoolslag.

Ook Kira Toussaint maakt kans op een medaille, op de 200 meter rugslag. Haar vijfde tijd (2.04,56) in de halve finale was genoeg voor een plek in de eindstrijd. Lotte Hosper werd vijftiende met (2.08,18) en is uitgeschakeld. De Britse Medi Harris was met 2.02,58 de snelste.