Red Bull en Ferrari ontkennen klacht over Toto en Susie Wolff

De grote renstallen in de Formule 1 ontkennen dat ze een klacht bij de internationale autosportfederatie FIA hebben ingediend over teambaas Toto Wolff van Mercedes en diens vrouw Susie Wolff, de baas van de F1 Academy.

De FIA maakte dinsdag bekend een onderzoek te doen naar belangenverstrengeling in de Formule 1 naar aanleiding van een bericht in het tijdschrift Business F1. Toto Wolff zou vertrouwelijke informatie uit vergaderingen van de teambazen hebben doorgespeeld naar Susie Wolff, die als manager van de F1 Academy aanschuift bij de vergaderingen van de commerciƫle rechtenhouder van de Formule 1 (FOM).

“We zijn grote rivalen op de baan, maar wij hebben geen klacht ingediend. Noch over Toto, noch over Susie”, zei teambaas Christian Horner van Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, bij Sky Sports. “De mededeling van de FIA heeft ons verbaasd, maar wij hebben er niets mee te maken.”

Even later volgde een officiĆ«le verklaring van Red Bull. Ferrari, McLaren, Aston Martin en Haas brachten soortgelijke verklaringen naar buiten via X. De teams beweren met klem dat de klacht over de Mercedes-baas en diens vrouw niet van hen afkomstig is en benadrukken dat ze “blij en trots” zijn dat ze deelnemen aan de F1 Academy en manager Wolff steunen.

De F1 Academy is de talentklasse van de Formule 1 voor vrouwelijke coureurs. Volgend jaar rijden alle tien teams met een auto en een coureur in dat kampioenschap.

Susie Wolff kwam eerder woensdag al naar buiten met een verklaring waarin ze haar betrokkenheid bij belangenverstrengeling in de Formule 1 ontkende. “Het is teleurstellend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken. De beschuldigingen lijken gestoeld op mijn burgerlijke staat in plaats van mijn vaardigheden”, zei ze.

Mercedes reageerde verbolgen op de stap van de FIA. “We nemen kennis van het bericht van de FIA, die hiermee gehoor geeft aan ongegronde beschuldigingen van een enkel mediakanaal”, reageerde een woordvoerder.