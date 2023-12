Van der Poel aast op recordaantal wereldtitels veldrijden

Mathieu van der Poel aast op een recordaantal wereldtitels in het veldrijden. “Het is een van de redenen waarom ik blijf crossen. Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld”, zegt de 28-jarige wielrenner tegen Sporza.

Van der Poel staat op vijf wereldtitels en kan begin februari op het WK in Tabor (Tsjechië) zijn zesde regenboogtrui veroveren. In dat geval heeft hij er nog één minder dan recordhouder Eric de Vlaminck. De Belg veroverde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zeven keer de wereldtitel in het veldrijden.

“Dat record is een grote uitdaging, maar gewoon wereldkampioen worden ook”, aldus Van der Poel, die in Tabor vermoedelijk geen concurrentie heeft van de Belg Wout van Aert (drie keer wereldkampioen) en de Brit Tom Pidcock (wereldkampioen 2022). Zij gaven eerder aan het WK niet te zullen rijden. “Ik zal sowieso mijn beste vorm moeten hebben op het WK, of Wout van Aert en Tom Pidcock nu meerijden of niet. Ik moet 100 procent zijn.”

Van der Poel opent zijn seizoen op 22 december met de veldrit in Mol.