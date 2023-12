Zwembond KNZB maakt selectie bekend voor WK langebaan in Doha

Zwembond KNZB heeft de selectie bekendgemaakt voor de wereldkampioenschappen langebaan in Doha. In totaal reizen tien vrouwen en acht mannen af naar Qatar, waar de WK van 11 tot en met 18 februari op het programma staat.

De zwemmers zijn geselecteerd op basis van hun kwalificatietijden of eventuele deelname aan een estafette. Het is nog niet zeker of alle aangewezen zwemmers ook in actie komen op de WK. De definitieve startlijsten en de samenstellingen van de estafettes worden pas in Doha bepaald. De WK is een van de mogelijkheden voor de Nederlandse zwemmers om limieten te zwemmen voor de Spelen van Parijs in 2024.

Op de laatste WK in Japan van afgelopen zomer veroverde Nederland drie medailles. Arno Kamminga en Tes Schouten pakten zilver op respectievelijk de 100 meter schoolslag en 200 meter schoolslag. Marrit Steenbergen legde beslag op een bronzen medaille op de 100 meter vrije slag.

Selectie vrouwen:

Marrit Steenbergen (50 vrij, 100 vrij, 200 vrij, 200 wissel), Tes Schouten (100 en 200 school),

Imani de Jong (400 en 1500 vrij), Kira Toussaint (100 rug), Maaike de Waard (100 rug), Janna van Kooten (200 vrij), Kim Busch (50 vrij), Milou van Wijk (estafette), Silke Holkenborg (estafette) en Yara van Kalmthout (estafette).

Selectie mannen:

Arno Kamminga (100 en 200 school), Caspar Corbeau (100 en 200 school), Thom de Boer (50 vrij), Kenzo Simons (50 vrij), Thomas Jansen (400 wisselslag), Nyls Korstanje (100 vlinder), Kai van Westering (200 rug) en Stan Pijnenburg (estafette).