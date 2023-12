Zwemmers Kamminga en Corbeau maken indruk in series EK kortebaan

Zwemmers Arno Kamminga en Caspar Corbeau hebben zich op de Europese kampioenschappen kortebaan in Roemenië op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finales op de 100 meter schoolslag. De Nederlanders klokten de twee snelste tijden in de series.

Kamminga tikte aan in 56,63, waarmee hij Corbeau (57,26) nog ruim voor bleef. Koen de Groot (58,00) en Bram Zwetsloot (58,16) waren eveneens snel genoeg voor kwalificatie, maar er mogen slechts twee zwemmers per land naar de halve finales waardoor zij moeten toekijken. De 28-jarige Kamminga, tweevoudig winnaar van zilver op de Spelen van Tokio in 2021, pakte afgelopen zomer ook de zilveren medaille op de WK langebaan.

Op de 50 meter vrije slag kwalificeerden Kenzo Simons en Jesse Puts zich voor de halve finales. Simons (21,30) zwom de achtste tijd in de series, Puts tikte aan in 21,33. De Engelsman Benjamin Proud (20,97) was de enige onder de 21 seconden.

Kira Toussaint en Lotte Hosper drongen in Otopeni door tot de halve finales op de 200 meter rugslag. De 29-jarige Toussaint klokte 2.07,56, waarmee ze de vijftiende tijd in de series had. Hosper (21) ging als 6e door met een tijd van 2.06,07. De Engelse Medi Harris (2.03,77) zette de snelste tijd op de klok.

Tessa Giele kwalificeerde zich op de 200 meter vlinderslag voor de halve finales. De 21-jarige zwemster zwom een tijd van 2.10,88 en had daarmee de vijftiende tijd in de series.

Op de 4 x 50 meter wisselslag bij de mannen gingen Puts, Corbeau, Sean Niewold en Thom de Boer met de derde tijd door naar de finale (1.34,89). Italië klokte met 1.34,07 de snelste tijd.

De halve finales en finales staan woensdagmiddag vanaf 17.00 uur Nederlandse tijd op het programma in Otopeni.