Zwemster Schouten pakt eerste Nederlandse medaille op EK kortebaan

Zwemster Tes Schouten heeft op de 100 meter schoolslag gezorgd voor de eerste Nederlandse medaille op de EK kortebaan in het Roemeense Otopeni. De 22-jarige Bodegraafse lag lang niet op koers voor een podiumplek, maar na een sterke slotfase tikte ze in een tijd van 1.04,04 net wat eerder aan dan nummer 4 Sophie Hansson uit Zweden (1.04,08).

In de halve finale had Schouten, winnares van WK-zilver op de 200 meter schoolslag, nog de beste tijd gezwommen (1.04,02). De Estse Eneli Jefimova pakte nu het goud met een tijd van 1.03,21. Het zilver was voor Benedetta Pilato uit Italiƫ (1.03,76).

Valerie van Roon belandde op de 50 meter vrije slag door een verschil van 2 honderdsten van een seconde net naast het podium, achter de Deense nummer 3 Julie Kepp Jensen (23,89). De Nederlandse deelde de vierde plek met de Britse Anna Hopkin met allebei een tijd van 23,91. Dat betekende een persoonlijk record voor de 25-jarige Van Roon. De Zweedse Michelle Coleman werd eerste in 23,52.

Kenzo Simons en Jesse Puts kwamen tekort in de halve finale van de 50 meter vrije slag bij de mannen. Simons werd tiende met 21,21, voor Puts (21,32) zat er niet meer in dan de vijftiende plek. Alleen de beste acht zwemmers plaatsten zich voor de finale. Tessa Giele werd twaalfde op de 200 meter vlinderslag en mist daardoor ook de strijd om de medailles.

Woensdag is de tweede dag van de EK, die tot en met zondag duren.