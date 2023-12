Basketballer Embiid nog niet fit maar wel goed voor 50 punten

Basketballer Joel Embiid miste door ziekte twee duels van zijn club Philadelphia 76ers. Bij terugkeer, en naar eigen zeggen nog niet topfit, was hij met 50 punten alweer belangrijk voor zijn team bij de zege (131-126) bij Washington Wizards.

Het was de hoogste seizoensscore voor de beste speler (MVP) van het afgelopen seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Opnieuw waren de Wizards ‘slachtoffer’ nadat Embiid begin november al eens 48 punten maakte tegen dezelfde ploeg. Ditmaal voegde hij er ook nog 13 rebounds en 7 assists aan toe. “Ik voelde me nog niet zo goed, ik had last van pijn in mijn borst”, vertelde de 29-jarige in Kameroen geboren center. “Na de pauze begon ik me beter te voelen, maar het was een zware avond.”

Met dertien overwinningen tegen zeven nederlagen bezet Philadelphia de vierde plaats in de oostelijke divisie waar Boston Celtics de leiding heeft.