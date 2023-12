FIA ziet af van onderzoek naar Mercedes-teambaas Wolff

Autosportfederatie FIA zet het onderzoek naar teambaas Toto Wolff van Mercedes en diens vrouw Susie, de baas van de F1 Academy, niet door. Wolff zou vertrouwelijke informatie uit vergaderingen van de teambazen hebben doorgespeeld naar Susie, die aanschuift bij de vergaderingen van de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 (FOM).

De FIA meldt nu dat er “geen lopende ethische of disciplinaire onderzoeken” zijn of komen “met betrekking tot wie dan ook”. De FIA ​​wees erop dat zij als regelgevende instantie de plicht heeft om “de integriteit van de mondiale autosport te behouden” en maakte daarom dinsdag bekend te kijken naar eventuele belangenverstrengeling.

Mercedes wees in een verklaring de beschuldigingen van de hand en is boos omdat de FIA hen niet informeerde over het onderzoek. “Het is ontmoedigend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken”, schreef Susie Wolff in een verklaring op sociale media.