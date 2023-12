Nadal sluit langere tenniscarrière na 2024 niet definitief uit

Rafael Nadal laat nog open of 2024 het laatste jaar uit zijn tenniscarrière wordt. De 37-jarige Spaanse tennisser maakt volgende maand na bijna een jaar zijn rentree bij het ATP-toernooi van Brisbane en noemt de kans groot het het zijn laatste jaar wordt. Helemaal definitief is het echter niet.

“Er is een heel grote kans dat het mijn laatste jaar gaat worden en ik ga ook op die manier van de toernooien genieten”, keek de 22-voudig grandslamkampioen op social media vooruit. “Ik wil het echter niet als zodanig aankondigen, want je weet niet wat kan gebeuren. Ik sta mezelf toe dat niet te zeggen, omdat ik dan vastzit aan een uitspraak die ik gedaan heb.”

Nadal is opgenomen op de zogenoemde ‘entrylist’ van de Australian Open. Hij speelde in januari van dit jaar zijn laatste wedstrijd op het grandslamtoernooi in Melbourne, toen hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaan Mackenzie McDonald. Hij onderging in het voorjaar een operatie.

De Spanjaard heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij verwacht na 2024 met pensioen te gaan en denkt dat nog steeds. “Ik denk dat het zo zal gaan, maar ik kan niet 100 procent zeker zijn omdat ik ook hard heb gewerkt om terug te komen en weer te kunnen spelen. Als mijn lichaam me ineens toestaat door te gaan en ik er plezier in heb, dan lijkt het me niet zinvol om een einddatum te hebben.”