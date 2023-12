Regering Oekraïne bezorgd om oproep Russen op Spelen toe te laten

De Oekraïense regering zegt “erg bezorgd” te zijn over de oproep die een aantal internationale sportbonden en nationale olympische comité’s aan het IOC hebben gedaan om atleten uit Rusland en Belarus onder voorwaarden toe te laten op de Olympische Spelen van Parijs komende zomer.

Sportminister Matvyi Bidnyi – de tijdelijke vervanger van de ontslagen Vadym Gutzeit – zegt dat in een reactie op de oproep die het resultaat was van overleg in Lausanne tijdens een olympische top. Volgens Bidnyi wekt het de indruk dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) “niet het nodige leiderschap wil tonen in de kwestie waarin het draait om olympische eerlijkheid en rechtvaardigheid”.

Het IOC heeft nog geen besluit genomen over deelname van atleten uit Rusland en bondgenoot Belarus, dat de inval in Oekraïne steunt. Wel werden sportbonden aangemoedigd met name bij kwalificatiewedstrijden voor de Spelen atleten uit beide landen – individueel, onder neutrale vlag en tal van voorwaarden – te laten deelnemen.

Bidnyi zei dat hij hoopte dat het IOC net zo verantwoordelijk zal handelen als het kort na de inval in februari 2022. Er volgde destijds een boycot van Rusland dat ook geen evenementen meer mag huisvesten. “Zoals president Zelensky het treffend zei: elke neutrale vlag van Russische atleten is met bloed besmeurd”, zei de sportminister. “We rekenen op een verantwoordelijke beslissing en leiderschap van het IOC, dat niet zal toestaan dat Rusland sport gebruikt voor militaire propaganda. Zelfs niet als het gaat om sport onder een neutrale vlag. Ik herinner u eraan dat Rusland het enige land is dat de olympische wapenstilstand drie keer heeft geschonden”, zei Bidnyi, verwijzend naar 2008, 2014 en 2022, tegen persbureau AFP.

Volgens Bidnyi zouden atleten uit Rusland en Belarus alleen welkom kunnen zijn als ze hun nationaliteit inleveren. “Daarmee zouden ze geen deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de moorden op Oekraïners.”