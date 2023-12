Schouten op EK met Nederlands record naar finale 200 meter school

Tes Schouten heeft zich bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Roemeniƫ overtuigend geplaatst voor de finale op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige zwemster was met een Nederlands record van 2.16,98 de snelste. Ze dook ruim onder haar eigen toptijd van 2.18,19, die ze vorig jaar tijdens de WK kortebaan zwom.

Schouten had eerder op de dag al de beste tijd gezwommen in de series. Woensdag won ze al brons op de 100 meter schoolslag. De finale van de 200 meter schoolslag is vrijdag.

Kira Toussaint plaatste zich met de tweede tijd voor de finale van de 50 meter rugslag. Met 26,29 moest de 29-jarige titelverdedigster op dit nummer de Zweedse Louise Hansson (26,23) voor zich dulden. Tessa Giele tikte in de halve finale als derde aan in een persoonlijk record van 26,54. Met de vijfde tijd in totaal plaatste ze zich ook voor de finale van vrijdag.

Toussaint had eerder op de dag met 26,15 nog de beste tijd gezwommen in de series.