Tennisster Raducanu maakt in januari comeback in Auckland

Tennisster Emma Raducanu maakt in de eerste week van januari haar comeback in wedstrijdverband. De Britse tennisster doet dan mee aan de ASB Classic, een WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Dat maakte de organisatie van het toernooi bekend.

De 21-jarige Britse, de winnares van de US Open in 2021, speelde sinds eind april geen wedstrijd meer door blessures aan haar polsen en enkel. Ze liet zich opereren en hervatte in augustus de training.

Het wordt voor Raducanu haar tweede deelname in Auckland. Dit jaar moest ze door een pijnlijke enkel opgeven in de tweede ronde. Voor 2024 aanvaardde ze een wildcard van de organisatie.

De Britse kan volgend jaar haar beschermde ranking (103e) gebruiken om deel te nemen aan toernooien. Die ranking is voorlopig alleen niet hoog genoeg voor een rechtstreekse plaats in het hoofdprogramma van de Australian Open (14-28 januari), het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Ze lijkt daardoor veroordeeld tot deelname aan de kwalificaties.

Raducanu bezet momenteel de 296e plek op de WTA-ranking.