Zwemmer Kamminga pakt EK-goud op 100 m schoolslag, brons Corbeau

Arno Kamminga heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan de titel veroverd op de 100 meter schoolslag. De 28-jarige zwemmer was in het Roemeense Otopeni met 56,52 net iets sneller dan titelverdediger Nicolo Martinenghi uit Italiƫ. Caspar Corbeau greep het brons in 56,66.

Kamminga had zich een dag eerder als snelste geplaatst voor de finale. Hij won de Europese titel op de EK kortebaan eerder in 2019. Twee jaar geleden moest hij genoegen nemen met brons en ging het goud naar de Italiaan.

Het is de eerste gouden medaille voor de Nederlandse ploeg op de EK kortebaan. Tes Schouten en de zwemmers op 4×50 meter wisselslag wonnen eerder brons.