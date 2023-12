De Nederlandse zwemsters hebben bij de EK kortebaan in Roemenië naast de medailles gegrepen op de 4×50 meter wisselslag. Kira Toussaint, Tes Schouten, Tessa Giele en Valerie Van Roon tikten in 1.45,78 als vierde aan. Het goud ging naar Zweden in 1.43,26, voor Italië en Groot-Brittannië.

Toussaint, die vlak daarvoor nog in actie kwam op de 50 meter rugslag, begon nog wel als snelste aan de rugslag. Op de schoolslag zakte Schouten, die niet veel eerder nog haar Nederlands record op de 200 meter school had verbeterd, wat weg. Van Roon kon als slotzwemster op de vrije slag de achterstand op de Britse zwemster voor brons niet meer goedmaken.

Nederland had zich in de ochtend als achtste geplaatst voor de finale.