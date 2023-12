Zwemsters Schouten en Toussaint snel in serie op EK kortebaan

Tes Schouten en Kira Toussaint hebben zich bij de Europese kampioenschappen overtuigend geplaatst voor de halve finales op respectievelijk de 200 meter schoolslag en de 50 meter rugslag. Beide zwemsters waren het snelst in de series. Op de 4×50 meter wisselslag waren Lotte Hosper, Anna van Droffelaar, Tessa Giele en Valerie van Roon nog net snel genoeg om zich als achtste land te kwalificeren voor de finale.

Schouten, woensdag goed voor brons op de 100 meter school, realiseerde een tijd van 2.20,38. Van Droffelaar bleef op dezelfde afstand steken in de series.

Toussaint, die de 100 meter vrije slag liet schieten, was met 26,15 de snelste in de halve finales op de 50 rug. Ook Giele (27,20, 11e) komt in de namiddag terug voor de halve finales. Hetzelfde geldt voor Thomas Jansen die zich met een tijd van 1.58,21 als vijftiende kwalificeerde voor de halve finales op de 200 wissel.

De estafettezwemsters op de 4×50 wissel kwamen tot een tijd van 1.48,57, net genoeg voor een vervolg in het afsluitende onderdeel van donderdag. Eerder komt Toussaint uit in de finale op de 200 meter rugslag en zwemmen Arno Kamminga en Caspar Corbeau om de medailles op de 100 meter school.