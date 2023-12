Derde plek skeletonster Bos bij wereldbeker in La Plagne

Skeletonster Kimberley Bos is als derde geƫindigd bij de wereldbekerwedstrijd in La Plagne. Ze moest in Frankrijk de Britse Tabitha Stoecker en de Amerikaanse Mystique Ro voor zich dulden. Stoecker was 0,09 sneller dan Bos en Ro 0,02. Bos was op haar beurt een honderdste sneller dan de Duitse Jacqueline Pfeifer.

Bos was in de eerste heat nog de snelste, maar in de tweede heat kostte een foutje haar de zege. Met de nodige teleurstelling gaf ze winnares Stoecker een sportieve omhelzing.

Half november was de 30-jarige Bos het wereldbekerseizoen begonnen met een achtste plaats. Ze eindigde vorig jaar als tweede in het wereldbekerklassement, nadat ze twee wedstrijden had gewonnen. Het seizoen ervoor schreef ze de wereldbeker op haar naam.