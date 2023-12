Handbalsters overklassen ook Oekraïne op WK: 40-21

De Nederlandse handbalsters zijn na opnieuw een riante zege zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales van het WK in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het team van bondscoach Per Johansson versloeg in het Deense Frederikshavn het zwakke Oekraïne met 40-21 en klom met de behaalde punten naar de eerste plaats in poule uit de hoofdronde met 8 punten. Spanje en Tsjechië staan op 6 punten.

Lois Abbingh was tegen Oekraïne de topschutter van de ploeg met acht treffers; de aanvoerster werd ook uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Kelly Vollebregt was ook op dreef met zes goals en routinier Laura van der Heijden scoorde vijf keer.

Johansson voerde enkele wijzigingen door in zijn selectie. Estavana Polman, die door haar zwakke knie toch minder weerbaar is, kreeg rust. Rinka Duijndam mocht de rol van eerste keepster op zich nemen. Yara ten Holte en Tess Lieder, die haar 150e interland speelde, begonnen als wissel. Lieder mocht de laatste twintig minuten keepen.

Oekraïne gaf de eerste zes minuten van de wedstrijd goed partij. De ploeg uit het land in oorlog kwam zelfs met 3-1 voor. Oranje hoefde maar even aan te zetten om op gelijke hoogte te komen en daarna ruim afstand te nemen. Er werd vooral gescoord vanuit de hoeken door Bo van Wetering en Angela Malestein. Bij rust leidde Nederland met 19-8 en was er al een gapend gat geslagen.

Die voorsprong kwam in de tweede helft niet meer in gevaar, ook al slopen er af en toe slordigheden in het spel van Nederland, dat nu al vijf grote overwinningen heeft geboekt op het WK. Oekraïne mocht zo nu en dan een doelpunt maken, maar zodra Oranje het tempo verhoogde, liep de score verder op. Mede dankzij aanvoerster Abbingh, die ouderwets scoorde met haar harde afstandsworpen.

Op papier is de kwartfinale nog niet helemaal zeker, maar het moet wel heel gek lopen. Alleen als Tsjechië zondag in de laatste wedstrijd uit de hoofdronde wint van Brazilië, moet er worden gerekend. Spanje moet in dat geval met meer dan zeventien doelpunten verschil winnen om Nederland uit de kwartfinales te houden.

Het is nu al wel zeker dat in de kwartfinale een zware tegenstander wacht. Olympisch kampioen Frankrijk of regerend wereldkampioen Noorwegen wordt de tegenstander.