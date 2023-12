Italiaanse skiester Goggia de beste op super-G in Sankt Moritz

De Italiaanse skiester Sofia Goggia heeft in het Zwitserse Sankt Moritz de eerste wereldbekerwedstrijd van de super-G van het seizoen gewonnen. Voor de 31-jarige Goggia was het de eerste zege in twee jaar in de discipline en de zesde in totaal. Ze heeft nu 23 wereldbekerzeges op haar palmares staan.

Met een tijd van 1.16,63 was ze 95 honderdsten van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Cornelia Hütter. De Zwitserse Lara Gut-Behrami maakte het podium compleet. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin en de Italiaanse Federica Brignone vielen net buiten de medailles.

In de wereldbekerstand klom Goggia dankzij de zege naar de zesde plaats. De leiding blijft daar in handen van Shiffrin. Zondag staat er nog een super-G op het programma in Sankt Moritz, zaterdag is er eerst nog een afdaling.