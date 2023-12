James met Lakers overtuigend naar eindstrijd ‘in-season toernooi’

LeBron James heeft Los Angeles Lakers aan een plek in de finale van het zogenoemde ‘in-season toernooi’ van de NBA geholpen. De Lakers, als eerste geplaatst, declasseerden bij de laatste vier New Orleans Pelicans met 133-89.

James, die eind dit jaar zijn 39e verjaardag viert, was in Las Vegas goed voor dertig punten. Bij alle vier zijn pogingen een driepunter te noteren was hij trefzeker. Ook noteerde hij vijf rebounds en acht assists.

De Lakers begonnen moeizaam aan het seizoen, maar boeken de laatste tijd betere resultaten. “Luister, het is pas december, dus ik word er nog niet heel opgewonden van”, aldus James. “Ik begrijp dat dit geweldig was, het ‘in season toernooi’, maar het is nog steeds december.”

James neemt het komend weekend in de eindstrijd op tegen Indiana Pacers. De Pacers versloegen Milwaukee Bucks met 128-119.

Het is de eerste keer dat de NBA een bekertoernooi binnen het reguliere seizoen organiseert. De dertig clubs werden voor het toernooi verdeeld in zes groepen van vijf ploegen, waarbij de zes groepswinnaars en twee teams met een wildcard naar de kwartfinales gingen. Alle resultaten tellen mee voor het reguliere seizoen, behalve de finale van komend weekend.