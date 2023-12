Kamminga bij EK kortebaan als snelste door op 200 meter schoolslag

Arno Kamminga ligt op koers voor zijn tweede individuele medaille bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Roemeense Otopeni. De winnaar van het goud op de 100 meter schoolslag kwalificeerde zich als snelste voor de halve finales van de 200 meter schoolslag. Met 2.04,68 zette hij de beste tijd neer in de series. Caspar Corbeau, derde op de 100 meter schoolslag, ging met 2.05,38 als tweede door.

Ivo Kroes eindigde met 2.08,46 als dertiende. Er mogen echter maar twee deelnemers per land door naar de halve eindstrijd. Luca Janssen werd met 2.11,01 negentiende in de series.

Op de 100 meter schoolslag plaatsten Kira Toussaint en Lotte Hosper zich voor de halve finales. Titelverdediger Toussaint eindigde als vierde in de series met een tijd van 57,83. Hosper kwalificeerde zich met 59,03 als tiende. Medi Harris uit Wales zette met 57,15 de beste tijd neer. Op de 100 meter vlinderslag ging Tessa Giele met een tijd van 58,15 als veertiende door naar de laatste zestien. De Zweedse Louise Hansson en Duitse Angelina Köhler zetten met 56,33 de beste tijd neer.

Lucas Peters dwong op de 200 meter vrije slag een plek in de halve eindstrijd af. Hij finishte in de voorronde als veertiende in 1.45,18. De beste tijd was voor de Brit James Guy (1.41,36). Op de 50 meter vlinderslag haalden Sean Niewold en Jesse Puts de halve finales. Niewold zette met 22,90 de tiende tijd neer. Puts werd met 22,99 dertiende. Thom de Boer redde het niet. Hij werd dertigste in 23,84. De Zwitser Noe Ponti was de snelste in 22,17.

De halve finales staan vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur Nederlandse tijd op het programma.