Knegt als vervanger naar wereldbeker shorttrack in Seoul

Sjinkie Knegt mag toch meedoen aan de wereldbeker shorttrack half december in Seoul. Hij is als vervanger aangewezen voor Melle van ’t Wout, die een blessure aan zijn knie heeft opgelopen.

De 34-jarige Knegt reist dit weekend naar Aziƫ om in Seoul te acclimatiseren en zich voor te bereiden op de wedstrijd. Hij was niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd dit weekend in Beijing. Om sportieve redenen was Knegt ook niet geselecteerd voor Montreal.

Behalve Knegt bestaat het team voor Seoul bij de mannen uit Jens van ’t Wout, Friso Emons, Teun Boer, Itzhak de Laat en Kay Huisman. Bij de vrouwen komen Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Michelle Velzeboer, Yara van Kerkhof en Diede van Oorschot in actie.