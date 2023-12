Mercedes-baas Wolff wil ‘volledige openheid’ FIA over klachten

Teambaas Toto Wolff van Formule 1-team Mercedes wil dat de internationale autosportfederatie FIA volledige openheid van zaken geeft over de klachten tegen hem en zijn vrouw Susie. Hij sluit een gang naar de rechter niet uit als de antwoorden van de FIA hem niet bevallen, laat hij weten in een verklaring op X. “We verwachten volledige transparantie over wat er is gebeurd en waarom, en houden uitdrukkelijk alle juridische mogelijkheden open”, aldus Wolff.

De FIA maakte donderdag bekend dat het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van het echtpaar Wolff wordt gestaakt. Dat besluit volgde op steunbetuigingen van alle overige negen Formule 1-teams. Elk team verklaarde afzonderlijk dat het geen klacht had ingediend over het uitwisselen van vertrouwelijke informatie tussen de teambaas van Mercedes en zijn vrouw, die als directeur van de vrouwelijke raceklasse F1 Academy zitting heeft in het commerciƫle management van de Formule 1 (FOM).

Eerder in de week kondigde de FIA nog het onderzoek aan naar de belangenverstrengeling van Toto en Susie Wolff. De bond baseerde zich op een artikel uit het tijdschrift Business F1, waarin stond dat enkele teambazen in de Formule 1 hadden geklaagd over Toto Wolff. Hij zou over informatie hebben beschikt die alleen bij medewerkers van FOM bekend zou zijn. Die info zou hij verkregen hebben via zijn vrouw.

Susie Wolff meldde vrijdag op social media dat ze online beschimpt was na de aanklacht van mogelijke belangenverstrengeling. “Ik heb diverse verwensingen naar mijn hoofd gekregen over mijn werk en over mijn gezin. Ik laat mij niet intimideren. Ik ga dit verder uitzoeken, want ik wil weten wie hiermee is begonnen en wie de media heeft misleid.”

De vrouw van Toto Wolff was niet te spreken over de gang van zaken. “Twee dagen lang zijn er over mij in het openbaar beschuldigingen geuit over mijn integriteit, maar niemand van de FIA heeft rechtstreeks met mij gesproken. Ik ga ervan uit dat dit een mislukte aanval is geweest om mij in diskrediet te brengen. Maar ik heb te hard gewerkt om op deze manier mijn reputatie in gevaar te laten brengen.”